Mazzola: “Il calcio è troppo forte e questo supererà ogni difficoltà”

Inter, l’ex giocatore Sandro Mazzola ha voluto dare un parere sia sul mancato arrivo per la prossima stagione di Mertens sia sui benefici che avrà sulla popolazione la ripresa del campionato italiano

INTER MAZZOLA DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante della Grande Inter Sandro Mazzola, ha voluto dare il suo parere sul mancato arrivo, in vista della prossima stagione, di Dries Mertens attaccante del Napoli che ha rinnovato con il club partenopeo. Queste le sue dichiarazioni intervistato da Radio Kiss Kiss: “Ci avevo fatto la bocca per l’Inter, mi piace tantissimo. Non si può fare più niente?”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Dopo la questione di mercato l’ex giocatore, che è stato anche dirigente nella squadra nerazzurra prima con Fraizzoli e poi con Moratti, ha voluto dare un’opinione sulla possibilità di terminare il campionato italiano e ha spiegato: “Ci sono le premesse per riprendere, il calcio è troppo forte. Ci sarà grande voglia da parte dei calciatori e questo supererà ogni difficoltà. Vedendoli giocare non penseremo a tutto quello che è successo.