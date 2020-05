Calciomercato Inter, nerazzurri battuti | Accordo raggiunto

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un difensore obiettivo da mesi dei nerazzurri che però si sarebbe accordato con un altro club di Serie A

Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter farà qualche cambiamento anche in difesa. Giorni fa è stata negata la partenza di Diego Godin, tuttavia i nerazzurri rimangono ben disposti a cederlo visto che non è riuscito ad adattarsi nella difesa a tre. Al centrale uruguagio, strappato all’Atletico Madrid a costo zero, potrebbe venir permesso di andar via anche gratis o quasi visti l’età e soprattutto l’ingaggio da circa 6 milioni di euro bonus compresi. Nelle scorse settimane si è ipotizzato addirittura un suo ritorno tra i ‘Colchoneros’, o comunque in Spagna col Valencia in prima fila. Attendibile anche l’ipotesi Premier, dove il 34enne di Rosario vanta più di un estimatore.

Calciomercato Inter, sorpasso Lazio per il talento: c’è l’accordo!

Per la sostituzione di Godin si fanno con insistenza tre nomi. Quello di Armando Izzo del Torino, molto stimato da Conte proprio perché abile nella difesa a tre. Il difensore campano potrebbe arrivare nell’ambito di uno scambio alla pari con Gagliardini; quello di Jan Vertonghen, belga del Tottenham in scadenza di contratto sul quale ci sarebbe pure la Roma; infine quello di Marash Kumbulla, classe 2000 italo-albanese esploso quest’anno al Verona. Il suo acquisto sarebbe anzitutto un investimento in prospettiva futura, con Marotta che potrebbe optare per la permanenza all’Hellas del ragazzo per almeno un’altra stagione. Va detto, però, che su Kumbulla si è inserita con decisione la Lazio. Anzi secondo ‘todofichajes.com’ il club biancoceleste ha effettuato il sorpasso sull’Inter raggiungendo un accordo totale con il 19enne di Peschiera del Garda.

La Lazio, che a differenza dei nerazzurri gli garantirebbe subito una maglia da titolare, deve adesso trovare una intesa con gli scaligeri. Impresa non semplice, data la richiesta di 30 milioni.

