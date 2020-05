Ansu Fati: derby d’Italia per il giovane talento del Barcellona?

Inter, voci dalla Spagna parlano di un possibile interessamento da parte della società meneghina e della Juventus per il giovane attaccante del Barcellona Ansu Fati. Possibile derby d’Italia di mercato in vista?

INTER ANSU FATI AGGIORNAMENTO/ Interessante notizia di mercato che arriva dalla Spagna tramite il quotidiano Sport. L’indiscrezione riguarda un possibile derby d’Italia tra Inter e Juventus per l’attaccante della cantera del Barcellona Ansu Fati. Il calciatore è ben conosciuto a Milano essendo stato l’autore del gol che ha permesso alla squadra blau-grana di espugnare il Meazza, nella gara di ritorno dell’ultimo turno del girone di Champions League, che ha visto la formazione spagnola vincere per 2-1 e far scendere la squadra di Antonio Conte in Europa League. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Secondo il quotidiano, entrambe le due società avrebbero fatto un sondaggio sul giovane attaccante, durante i diversi colloqui avvenuti in queste ultime tre settimane riguardanti parecchie trattative.