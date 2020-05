Calciomercato Inter, Icardi al Psg a titolo definitivo | Le cifre

Mauro Icardi sta per dire definitivamente addio all’Inter visto che i nerazzurri e il Paris Saint-Germain sono a un passo dall’accordo per il suo riscatto

L’Inter e Icardi stanno per dirsi addio. In Francia come qui in Italia danno ormai a un passo dalla conclusione la trattativa tra i nerazzurri e il Paris Saint-Germain per il riscatto (l’opzione scade domenica) del cartellino del bomber di Rosario. Stando a ‘L’Equipe’, il club transalpino è riuscito a strappare uno sconto di circa dieci milioni rispetto ai 70 pattuiti nelle ultime ore dello scorso calciomercato estivo. In sostanza la società dell’emiro verserà nelle casse interiste 55 milioni di euro più altri 5 di bonus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione Lautaro | Ausilio ‘avvisa’ il Barcellona

Calciomercato Inter, Icardi ‘spinge’ Cavani in nerazzurro. Ma dal Psg non solo il ‘Matador’…

Non corrispondevano al vero, quindi, le voci di un accordo tra Inter e Juventus sempre per Mauro Icardi. La cui cessione al PSG a titolo definitivo permetterà a Beppe Marotta di muoversi con maggiore decisione sul mercato. Proprio da Parigi potrebbe arrivare il primo colpo, per giunta a costo zero: parliamo ovviamente di Edinson Cavani. Per l’uruguagio si dice sia pronto un contratto di due o addirittura tre anni da 10 milioni di euro a stagione bonus compresi. Da sconfiggere la concorrenza dell’Atletico Madrid di Simeone. In realtà potrebbe arrivare ‘gratis’, al netto ovviamente delle commissioni, pure un altro calciatore attualmente nella rosa di Tuchel: ovvero il terzino destro belga Thomas Meunier.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rispunta Zaniolo | Le ultime di InterLive

Come riporta ‘Calciomercato.it’, la dirigenza di viale della Liberazione è tornata a farsi sotto ma dovrà vedersela con Tottenham, Borussia Dortmund e Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Godin in lista partenti | Nuova idea di scambio