Calciomercato Inter, Icardi al Psg con due clausole | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano di nuovo sul trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain

Ci siamo davvero per il passaggio a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L’opzione scade domenica, ma la trattativa tra il club transalpino e l’Inter sarebbe ormai a un passo dalla fatidica fumata bianca. I nerazzurri stanno per dire sì a uno sconto di circa dieci milioni rispetto ai 70 fissati nelle ultime ore dello scorso calciomercato estivo. L’argentino dovrebbe quindi traslocare al PSG, che gli garantisce un quadriennale da ben 10 milioni netti, per 60 milioni di euro bonus compresi.

Calciomercato Inter, Icardi al PSG: clausola ‘anti-Juve’ e percentuale

Nell’accordo di cessione del centravanti argentino, stando al ‘Corriere dello Sport’, saranno presenti due clausole: la prima, già esistente nella precedente intesa, obbligherebbe il Paris Saint-Germain a versare ulteriori 15 milioni nelle casse del club targato Suning qualora girasse successivamente l’ex capitano a un altro club di Serie A. Potremmo definirla una clausola ‘anti-Juve’; la seconda, invece, sarebbe precisamente una percentuale in caso di futura rivendita. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

