Calciomercato Inter, assalto a Pogba | Quattro giocatori in cambio

Paul Pogba è forse il sogno di Marotta ma per il centrocampista francese andrebbe sconfitta la concorrenza di Juventus e soprattutto Real Madrid

Uno dei primi obiettivi dell’Inter nella prossima sessione di calciomercato sarà l’acquisto di un grande centrocampista. Antonio Conte spera sempre nell’arrivo di Arturo Vidal, mentre Marotta preferirebbe non riavere a che fare col cileno e puntare su un profilo più giovane ma già affermato a livello internazionale: occhio a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, anche se forse il ‘sogno’ in assoluto dell’Ad nerazzurro è rappresentato da Paul Pogba che ‘grazie’ ai buoni uffici con il suo agente Raiola riuscì a portare alla Juventus quando era un ragazzino e perlopiù sconosciuto.

Calciomercato Inter, Pogba complicato: ci prova il Real con un maxi scambio

Il francese è da tempo in rotta col Manchester United, col quale per giunta è in scadenza di contratto nel giugno 2021. Insomma nella ventura finestra di mercato è molto probabile che ci sarà il divorzio. Gli ostacoli sono essenzialmente tre: il prezzo del cartellino, il super ingaggio di circa 14-15 milioni di euro netti e la concorrenza di Juve e Real Madrid. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Ad oggi proprio il club presieduto da Florentino Perez sembra quello più deciso a mettere le mani sul 27enne di Lagny-sur-Marne. Stando alle ultime indiscrezioni del ‘Daily Mail’, gli spagnoli stanno preparando una maxi offerta per i ‘Red Devils’, per la precisione uno scambio ‘quattro per uno’.

Il poker di nomi, in cambio dell’ex bianconero, sarebbe composto dal fantasista norvegese Odegaard, dal trequartista colombiano James Rodriguez (proposto anche all’Inter), dallo spagnolo Brahim Diaz e infine dal jolly d’attacco Lucas Vazquez. Lo United potrebbe però dire no, preferendo una proposta solo in denaro.

