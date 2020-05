Calafiori: il terzino della Roma interessa anche all’Inter

Inter, il procuratore di Calafiori mino Raiola è pronto a valutare le offerte per il suo giovane assistito da parte delle big italiane ed europee in caso di mancato rinnovo con la Roma

INTER CALAFIORI AGGIORNAMENTO/ Il terzino sinistro della Roma Riccardo Calafiori, è un giovane appena maggiorenne appetito da diversi club italiani ed esteri. Nonostante la giovanissima età, il calciatore non solo è rappresentato da Mino Raiola, ma vanta già l’interessamento di squadre del calibro di Juventus, Inter, Paris Saint-Germain e Manchester United. Per il momento la Roma non ha ancora dato alcuna spiegazione sul futuro del giovane, ma secondo il portale del Corriere dello Sport la prossima settimana dovrebbe esserci l’incontro tra la famiglia e l’entourage, per decidere il suo futuro e soprattutto per conoscere le intenzioni della società giallo-rossa.

Il procuratore è pronto in caso di decisione del club della Capitale di mettere il calciatore sul mercato, a valutare anche le eventuali proposte, visto che le candidature non mancano e sono tutte di livello.