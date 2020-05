Calciomercato Inter, scambio per il post Lautaro | I nomi sul tavolo

Spunta un altro nome per il post Lautaro. Gioca in Premier League ed è di nazionalità francese, con l’Inter che ha provato uno scambio

Ausilio lo ha blindato, “chi lo vuole deve pagare la clausola”, ma l’addio ai nerazzurri di Lautaro Martinez resta possibile se non molto probabile. Questo perché l’argentino è desideroso di trasferirsi al Barcellona, dove troverebbe ad accoglierlo il suo idolo nonché connazionale e ‘sponsor’ Leo Messi. In Spagna come qui in Italia sono poi certi che abbia trovato già un accordo totale coi blaugrana sulla base di un contratto quinquennale da 10 milioni di euro a stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rispunta Zaniolo | Le ultime di InterLive



Calciomercato Inter, Lacazette per il post Lautaro: francese poco convinto, proposto scambio all’Arsenal

Non è un caso il fatto che la dirigenza abbia già iniziato a muoversi per la sua successione. Dalla lista dei papabili eredi va tolto Timo Werner, fino ad oggi per molte fonti dato in pole: “Ci è sempre piaciuto ma non verrà – ha detto sempre oggi il Ds nerazzurro – Conosco l’opinione del ragazzo e del suo entourage”. Il tedesco in forza al Lipsia vorrebbe trasferirsi al Liverpool. Possono così risalire le quotazioni di Aubameyang, ma occhio a qualche nome a sorpresa. ‘Sport Mediaset’, per esempio, lancia la candidatura di Alexandre Lacazette, compagno all’Arsenal dell’attaccante gabonese ex Milan. Secondo l’emittente, Marotta si sarebbe già mosso in maniera concreta per il 29enne francese proponendo agli inglesi lo scambio con Vecino o in alternativa con Ivan Perisic, qualora il croato non venisse acquistato dal Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna | Idea scambio clamoroso

Va detto, però, che stando a ‘L’Equipe’ Lacazette (valutato dai ‘Gunners’ sui 40 milioni di euro) non sarebbe granché convinto di trasferirsi a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia 13-17 giugno, l’Inter non ci sta | ‘Mossa’ clamorosa