Mauro Icardi è passato ufficialmente al Paris Saint Germain eppure stando alla stampa spagnola sarebbe potuto finire al Barcellona

Dopo una lunga telenovela si è chiusa definitivamente ieri l’avventura di Mauro Icardi come calciatore dell‘Inter. L’argentino approdato in prestito al PSG la scorsa estate è stato riscattato proprio dal club parigino che ha trovato l’accordo con i nerazzurri per tenerlo ancora all’ombra della Torre Eiffel tagliando definitivamente i ponti col passato. Ora il cartellino dell’ex doriano è tutto del club francese che stando a quanto rivelano dalla Spagna ha avuto in Leo Messi un alleato speciale. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Icardi al Barcellona: Messi ha detto ‘no’

Stando a quanto rivelato da ‘Don Balon’ prima di concludere con il PSG era stato il Barcellona a trovare un accordo con l’Inter per acquistare Mauro Icardi. Bartomeu aveva infatti stretto un concordato molto redditizio da 40 milioni più 10 di bonus. Un vero e proprio affare per i catalani che hanno visto però saltare tutto per volere di Lionel Messi.

L’argentino sei volte Pallone d’oro non ha infatti mai avuto un grande rapporto con l’ex interista e si sarebbe opposto fermamente all’eventuale acquisto. Messi dal canto suo spera di ricevere in ‘regalo’ uno tra Neymar e Lautaro Martinez per lottare ancora per la Champions League. Discorso differente invece per Icardi, indesiderato e lasciato di fatto al Paris Saint Germain che ha colto al balzo l’assist del numero 10 del Barça.

