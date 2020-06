Calciomercato Inter, affare Sanchez | La richiesta dei nerazzurri

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Alexis Sanchez approdato in nerazzurro nella scorsa sessione estiva con la semplice formula del prestito

Nell’intervista a ‘Sky Sport’ Piero Ausilio non ha chiuso alla permanenza di Sanchez anche nella prossima stagione. L’attaccante cileno ha deluso le aspettative anche se non soprattutto a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale lo scorso inverno che poi lo ha costretto a tre mesi di stop. Per un possibile futuro all’Inter sarà ovviamente decisivo il suo rendimento nel finale di stagione.

Calciomercato Inter, Sanchez oltre il 30 giugno: le ultime dall’Inghilterra

Come riporta ‘Sky Sports’, siccome si andrà oltre il 30 giugno Marotta e il suo team hanno già chiesto ai ‘Red Devils’ il prolungamento del prestito dell’ex Udinese fino appunto alla conclusione dell’annata. Che, almeno in Italia, ripartirà dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia, con la squadra di Conte attesa dalla sfida del ‘San Paolo’ contro il Napoli vittorioso al ‘Meazza’ per 1-0. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Probabilmente oggi si avranno certezze sulle date, con la società targata Suning che a quanto pare punta a scendere in campo il 12 giugno.

