Si allontana Semedo: possibile approdo al Manchester City

E’ uno degli obiettivi nerazzurri tanto chiacchierati sull’asse Barcellona-Milano. Il terzino destro Semedo, ex Benfica, potrebbe sfumare a causa della trattativa parallela tra Barcellona e Manchester City: Guardiola ha dato parere favorevole e sembra intenzionato a prelevarlo per sostituire il partente Cancelo. Come riporta ‘Sport’, l’affare non sembra a rischio e potrebbe concludersi per circa 40 milioni di euro.

