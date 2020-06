Non solo Barcellona: anche il Real Madrid tenta Lautaro Martinez

Dalla Spagna riferiscono un derby tutto spagnolo: anche il Real Madrid tenta Lautaro Martinez

Non solo il Barcellona su Lautaro Martinez: dalla Spagna rivelano che anche il Real Madrid è particolarmente interessato al bomber. La dirigenza nerazzurra ha già dichiarato di non volerlo vendere e che sarebbe pronta a fare di tutto per trattenerlo, pur sapendo che è in vigore la clausola rescissoria di 111 milioni di euro sino ai primi di luglio. Come rincara ‘Sky Sport’, per Lautaro c’è anche lo spauracchio ‘blancos’, economicamente forti e pronti a soddisfare qualsiasi richiesta dei nerazzurri e del giocatore.

