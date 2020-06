Rakitic ha scelto: addio Barcellona, nuova occasione per l’Inter

Rakitic ha scelto: assalto Inter

Sembra essere ormai deciso il futuro di Ivan Rakitic. Il croato del Barcellona lascerà la Catalogna per trasferirsi altrove, pronto ad una nuova avventura sia all’estero sia in Spagna. In scadenza nel 2021 e senza nessuna possibilità di rinnovare il contratto, il forte compagno di nazionale di Rakitic non rientrerebbe più nei piani del club blaugrana, col quale ci sarebbe una rottura insanabile. Accostato all’Inter nell’ambito dell’operazione Lautaro Martinez e alla Juventus nell’ambito dell’operazione Pjanic, piace molto ad Atletico Madrid e Siviglia, quest’ultima particolarmente interessata ad un possibile ritorno del proprio ex gioiello. Secondo ‘Don Balon’, lo stesso Rakitic avrebbe scelto il Siviglia con il quale ci sarebbe anche un accordo di massima; tuttavia, l’affare è in salita per una questione economica, poiché il Barcellona chiede una certa cifra e lo stesso giocatore prende un ingaggio fuori portata per il club andaluso. Stando alle indiscrezioni, sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di andare via dal Barça (percepisce circa 8 milioni di euro). Col Barcellona che deve necessariamente venderlo in estate, l’Inter avrebbe tutti i requisiti per prenderlo se dovesse fallire il ritorno a Siviglia: per lui sarebbe pronto un triennale a 6 milioni di euro, Marotta è pronto a partire all’assalto.

