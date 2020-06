Calciomercato Inter, Lautaro | Ecco la prossima offerta del Barcellona

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano di nuovo su Lautaro Martinez mettendo in evidenza il nuovo concreto tentativo del Barcellona

Il Barcellona è pronta a rifarsi sotto per Lautaro Martinez. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Mundo Deportivo’, il club blaugrana ha in mente di presentare una proposta da 70 milioni di euro più uno dei suoi tanti ‘scarti’: nello specifico Junior Firpo, valutato per ‘convenienza’ economica ben 41 milioni di euro. Con il cartellino del giovane terzino, infatti, la proposta arriva a toccare i fatidici 111 milioni di euro fissati dalla clausola risolutiva presente nel contratto dell’argentino e quelli che ufficialmente chiede l’Inter per privarsene. Soltanto che i nerazzurri vogliono solo cash, o secondo rumors almeno 90 milioni di euro più una contropartita tecnica.

Calciomercato Inter, super accordo tra Lautaro e il Barcellona. E il sostituto…

Dunque anche questa offerta verrebbe probabilmente respinta dalla dirigenza interista, ma è certo che il pressing del Barça non cesserà. La società presieduta da Bartomeu, che va detto non naviga in ottime acque dal punto di vista finanziario, si fa forte dell’accordo totale raggiunto col numero 10, accordo sulla base di un quinquennale da ben 12 milioni di euro a stagione. Sull’ex Racing ci sarebbe pure il Real Madrid, ma la volontà del classe ’97 appare una sola: in caso di addio all’Inter, trasferirsi nella squadra del suo idolo e ‘sponsor’ Leo Messi. Chi al posto di Lautaro? Sicuramente non Werner, diretto al Chelsea.

Per il dopo Martinez in corsa Aubameyang e Lacazette dell’Arsenal, ma a quanto pare anche Cunha dell’Hertha Berlino dal quale l’estate scorsa la società targata Suning prese Lazaro. Quello per il giovane brasiliano rappresenterebbe, però, più un investimento in prospettiva. Per l’attacco resta poi in corsa sempre Cavani, una ‘occasione’ a costo zero.

