Calciomercato Inter, offerta di scambio per Zaniolo | Arrivano conferme

Zaniolo e l’Inter, un rapporto interrotto forse troppo presto e che potrebbe tornare in auge per il futuro. Proposta alla Roma

Potrebbe presto tornare a riscaldarsi l’asse di mercato tra Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri negli anni scorsi hanno infatti spesso dato vita a diversi affari tra scambi di prestigio e trasferimenti. Tra questi due anni fa il famigerato acquisto da parte della compagine milanese del centrocampista belga Radja Nainggolan, che costò oltre ad una corposa parte cash, tra gli altri, anche il cartellino di Nicolò Zaniolo. Il trequartista classe 1999 si è poi rivelato un vero e proprio affare per la Roma, dall’esordio al Bernabeu a quello in nazionale, passando per la leadership nel progetto tecnico capitolino. Al contrario il giovane centrocampista è diventato un rimpianto per la dirigenza dell’Inter, che come anticipato nei giorni scorsi potrebbe tornare alla carica proprio il grande ex, proponendo una versione rivisitata dello scambio di due anni fa. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, offerta per Zaniolo: la risposta

Stando a quanto riportato oggi da ‘Repubblica’ Zaniolo sarebbe tornato nel mirino di Marotta per un ritorno che avrebbe del clamoroso. Come anticipato nei giorni scorsi la società interista per riportare a Milano il trequartista avrebbe messo sul piatto il cartellino di Nainggolan oltre ad una somma in denaro per provare a convincere la Roma.

Risposta negativa però da parte della dirigenza capitolina che non vorrebbe privarsi del calciatore. L’Inter dal canto suo vanta anche il 15% di una futura rivendita di Zaniolo, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, che in caso dunque di operazione potrebbe rappresentare un piccolo sconto nell’affare. La Roma ha comunque già rispedito al mittente diverse proposte sia dall’Italia che dall’estero.

