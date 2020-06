Calciomercato Inter, sogno Pogba | Scambio e controproposta

Milan Skriniar è tra i nerazzurri più ricercati in giro per l’Europa. Il Manchester United è pronto all’assalto ma Marotta ha la controproposta

Il marchio di fabbrica di Antonio Conte è senz’altro la solidissima difesa a tre che il tecnico salentino è riuscito a riproporre ad alti livelli anche sulla panchina dell’Inter. Insieme a de Vrij il leader del reparto è certamente Milan Skriniar, capace di adattarsi al nuovo schema nonostante in passato abbia dato il meglio di se in una retroguardia a quattro. Una nuova duttilità tattica che unita a forza, qualità e margini di miglioramento ancora importanti, fanno del centrale slovacco uno dei più ambiti d’Europa. In particolare le big d’Inghilterra insistono da tempo sul ragazzo come testimonia l’ultima proposta del Manchester United. La rivista britannica ‘Match Of The Day’ spiega infatti che i ‘Red Devils’ ha pronta una maxi offerta da circa 60 milioni di euro per formare una coppia da urlo con Maguire. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, assalto a Skriniar: controfferta per Pogba

Partendo dall’offerta dello United per Skriniar, l’Inter potrebbe rilanciare chiedendo uno scambio alla pari con Pogba, pallino fisso di Beppe Marotta che lo ha avuto ai tempi della Juventus. Dal canto suo la compagine di Manchester con ogni probabilità rifiuterebbe la proposta vista la ferma volontà di incassare 100 milioni di euro dall’addio del centrocampista transalpino.

Per raggiungere tali vette lo stesso United piuttosto potrebbe eventualmente acconsentire ad uno scambio tra Skriniar e Pogba con un conguaglio di 35 milioni a proprio favore, per un totale di circa 95 di valore commerciale. Una controproposta che difficilmente verrebbe accettata però dall’Inter che avrebbe da risolvere anche il nodo legato all’altissimo ingaggio del francese, che percepisce circa 15 milioni di euro, seppur in aiuto arriverebbe il Decreto Crescita tramite il quale risparmierebbe circa il 30% in meno sul lordo annuale.

