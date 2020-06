Messaggio da Londra: ”Aubameyang andrà via a malincuore”

Si continua a parlare di Aubameyang e della possibilità che possa andare via da Londra. Le ultimissime indiscrezioni rivelano l’annuncio dell’ex difensore Martin Keown, intervistato ai microfoni di ‘TalkSport’ ed esprimendosi così nei confronti del gabonese: “Non credo che firmerà il rinnovo, andrà via a malincuore e sembra ci sia ben poco da fare. Ha fatto tanto per il club ma credo che le strade ormai siano destinate a dividersi. Per Mikel Arteta c’è tanto da fare e questa situazione di incertezza non aiuta” ha concluso.

