Inter, Esposito nell’agenzia di Pastorello | Le ultime di InterLive

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sebastiano Esposito, il quale ha respinto l’ultima offerta di rinnovo ed è prossimo a cambiare agente

Come riporta Calciomercato.it, Sebastiano Esposito ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo dell’Inter ‘rompendo’ col suo agente Augusto Carpeggiani. Scelta, quest’ultima, di cui si parlava già da diversi giorni. A Interlive.it sono arrivate delle conferme sul nome di Federico Pastorello come prossimo nuovo rappresentante del classe 2002, destinato comunque a prolungare il contratto e poi a partire in prestito. Parma, Verona e Brescia (se resta in Serie A, magari nell’ambito dell’affare Tonali) le possibili destinazioni.

Calciomercato Inter, da Carpeggiani a Pastorello: le ultime di InterLive su Esposito

Pastorello è vicinissimo alla dirigenza interista, a dimostrarlo pure le più recenti operazioni di calciomercato e sicuramente troverà il modo di raggiungere un accordo con la società targata Suning. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Decisivo per il cambio di procura potrebbe essere stato pure il papà di Esposito, Agostino (qualcuno dice sia il suo agente ‘ombra’), il quale sappiamo avere un grande ascendente nelle scelte del figlio come degli altri due, Salvatore (il più grande, ora al Chievo) e Francesco (il più piccolo dei tre), del quale si parla un gran bene.

