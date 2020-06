Calciomercato Inter, Esposito ‘porta’ il bomber | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Esposito e sull’operazione che consentirebbe ai nerazzurri di portarsi a casa un centravanti gradito a Conte

Ora c’è Sebastiano Esposito al centro delle voci legate al calciomercato Inter. Ieri il giovanissimo attaccante ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo del club nerazzurro rompendo definitivamente col suo storico agente Augusto Carpeggiani. Il suo nuovo rappresentante sarà, a meno di sorprese, Federico Pastorello che, come noto, vanta eccellenti rapporti con la dirigenza interista. Probabile, quindi, che una intesa sul prolungamento possa arrivare nelle settimane a venire, intanto per il classe 2002 si parla di una cessione a titolo definitivo che consentirebbe all’Inter di registrare a bilancio una corposa plusvalenza. Destinazione possibile, ad oggi, l’Atalanta di Percassi.

Calciomercato Inter, rispunta Zapata: il colombiano può finire nell’affare Esposito

Stando alle indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, le due società stanno studiando un’ipotesi di trasferimento a titolo appunto definitivo con una clausola che darebbe a Suning la possibilità di riprendersi il quasi 18enne entro cinque anni dietro il pagamento di una clausola a una cifra concordata in partenza. Inter e Atalanta, secondo la medesima fonte, parlano pure di Duvan Zapata, il bomber colombiano che tanto piace a Conte e che potrebbe tornare di moda magari come vice di Romelu Lukaku che come sostituto di Lautaro Martinez. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Esposito e l’ex centravanti del Napoli – nel mirino pure della Juve – potrebbero finire in una stessa operazione che, sul piano economico, avrebbe dei vantaggi per entrambe. Staremo a vedere.

