Inter, ‘caso’ Dal Pino | Zhang patteggia, Marotta in tribunale

Le ultime news Inter si concentrano sulla vicenda Dal Pino scoppiata lo scorso febbraio con il durissimo attacco di Steven Zhang proprio al numero uno della Lega

Steven Zhang fa un passo indietro ammettendo, in una memoria difensiva, di aver decisamente esagerato lo scorso 2 marzo nei confronti di Paolo Dal Pino. Attraverso una storia Instagram, il presidente nerazzurro si scagliò contro il numero uno della Lega Serie A reo di essersi opposto alla disputa di Juventus-Inter a porte chiuse quando l’emergenza coronavirus era a un passo dallo scoppiare. “Giocare con il calendario e mettere la salute pubblica al secondo posto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Quale è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, di campionato regolare? Sei un clown! – il durissimo attacco di Zhang jr a Dal Pino, che replicò inviando un esposto alla Procura Federale – Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e gli chiediamo di giocare 24 al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente della Lega, vergognati”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Esposito | Affare ‘alla Pinamonti’

Inter, ‘caso’ Dal Pino: solo una multa per Zhang. Marotta in tribunale

Steven Zhang ha insomma chiesto il patteggiamento e dovrebbe alla fine cavarsela solo con una salata multa. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, nelle prossime ore la Procura generale comunicherà l’esito dell’istruttoria alla procura generale del Coni; il documento arriverà poi sul tavolo del presidente della Figc Gabriele Gravina, il quale con la sua firma metterà la parola fine a tutta la vicenda. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Chi andrà in tribunale, stando sempre al quotidiano romano, sarà invece l’Ad nerazzurro Marotta che andò pure lui all’attacco di Dal Pino sposando in pieno le dichiarazioni e la linea di Zhang. La querelle sfocierà nella giustizia ordinaria.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Clausola per Lautaro, c’entrano Icardi e non solo | Le ultime di InterLive

Calciomercato Inter, Nainggolan addio | C’è il piano della Fiorentina