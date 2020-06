Calciomercato Inter, Marotta sorride | Tesoretto da 74 milioni

Tesoretto importante in arrivo in casa Inter con la cessione di Icardi a fare da apripista. Dopo l’argentino rimasto al PSG i nerazzurri dovrebbero piazzare anche Perisic

La dirigenza dell’Inter è da tempo al lavoro sulla prossima stagione, iniziando prima di tutto a sbrigare le questioni in sospeso riguardanti i calciatori in prestito. Primo tra tutti Mauro Icardi, che dopo un lungo tira e molla alla fine è rimasto ufficialmente al Paris Saint Germain con una cessione a titolo definitivo. Il secondo tassello dovrebbe poi riguardare il destino sospeso di Ivan Perisic. L’esterno croato ha vissuto l’ultima annata al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. Opzione però scaduta ma ciononostante le due dirigenze si stanno accordando rinviando il discorso al termine della Bundesliga. L’Inter dal canto suo spera ancora nella cessione definitiva di Perisic e filtra ottimismo in questo senso, con i bavaresi pronti ad ottenere un leggero sconto sulla cifra finale. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, tesoretto Perisic-Icardi: punto di forza su Lautaro

Perisic non rientra nel progetto tecnico di Conte e anche lo stesso giocatore gradirebbe la conferma del Bayern Monaco. Una serie di segnali positivi rilanciati anche da ‘Todofichajes’ che sottolinea come la società bavarese riscatterà l’esterno croato abbassando l’iniziale cifra di 20 milioni, arrivando ad un accordo sulla base di 16. La testata iberica evidenzia come i club sarebbero ormai d’accordo e ci sarebbe da definire solo la data d’acquisto. Soldi freschi quindi per l’Inter che uniti ai 50 milioni più 8 di bonus per Icardi fanno un potenziale tesoretto da 74 milioni bonus compresi.

Si tratterebbe di una corposa cifra reinvestibile sul mercato e che permette all’Inter di mantenere la linea rigida su Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona che non molla la presa.

