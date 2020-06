Le ultime news Inter mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida col Napoli valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Sono stati designati gli arbitri delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. La sfida Napoli-Inter, di scena sabato al ‘San Paolo’ alle ore 21 ovviamente a porte chiuse, è stata affidata a Gianluca Rocchi. Del Giovane e Cecconi gli assistenti, Mariani il quarto uomo, Valeri e Giallatini gli addetti al Var. I precedenti stagionali, con Lukaku e compagni, del 46enne fischietto di Firenze sono negativi: 3 gli incontri della squadra di Conte da lui diretti, 2 ko (in casa contro la Juventus e all’Olimpico contro la Lazio) e un pareggio al ‘Meazza’ contro l’Atalanta. Nel complesso, l’Inter con Rocchi arbitro ha rimediato 15 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte. Il bilancio del Napoli è invece di 18 successi, 8 pareggi e 12 ko, l’ultimo quest’anno – nell’unico precedente riferito a questa annata – contro la Roma in trasferta. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

