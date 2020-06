Calciomercato Inter, colpo Marotta | Pronto a pagare la clausola

Non solo Tonali, l’Ad dell’Inter Beppe Marotta è pronto a mettere le mani su un altro talentuoso centrocampista italiano che ha una clausola abbordabile

L’Inter è vicina, anzi per molte fonti vicinissima all’acquisto di Sandro Tonali. Beppe Marotta ha già strappato il sì del ragazzo di Lodi mettendo sul piatto un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione oltre che la garanzia di una centralità nel progetto tecnico di Antonio Conte. Col Brescia la trattativa è stata impostata sulla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto nel giugno 2021, per complessivi 40 milioni di euro bonus compresi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, avanza Morata | Soldi e contropartita all’Atletico

Calciomercato Inter, 30 milioni per Pellegrini: Marotta è pronto

La mediana che verrà dei nerazzurri sarà molto diverso rispetto all’attuale, considerata la certa partenza di Borja Valero (è in scadenza) e quelle molto probabili di Vecino e Gagliardini. Ecco perché l’Ad nerazzurro ha nel mirino altri centrocampisti: al di là di Vidal, desiderio però solo di Conte, sulla lista figurano i suoi ‘pallini’ Milinkovic-Savic e Pogba ma, a quanto pare, pure Lorenzo Pellegrini. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, Marotta è pronto a pagare la clausola risolutiva presente nel suo contratto con la Roma e fissata ad appena 30 milioni di euro, cifra peraltro pagabile in due rate da 15. Ieri l’agente di Pellegrini si è incontrato a Trigoria col Ds giallorosso per discutere di un nuovo contratto con relativo aumento dell’ingaggio e dell’innalzamento se non proprio della cancellazione della suddetta clausola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | Bufera Semedo: le ultime VIDEO

Un accordo tra le parti non è così scontato, visti i problemi economici dei capitolini che impongono loro una se non due cessioni ‘eccellenti’. In caso di fumata nera l’Inter potrebbe davvero passare dalle parole ai fatti, convincendo il classe’96 – nel mirino anche di Psg e Borussia Dortmund – con una proposta importante. Una volta ottenuto il suo ok, la dirigenza di viale della Liberazione provvederebbe a pagare la clausola. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Esposito nell’agenzia di Pastorello | Le ultime di InterLive