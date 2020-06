La Juventus a caccia di Emerson: nuova sfida all’Inter

La Juventus su Emerson: nuova sfida all’Inter

Emerson Palmieri è il nuovo oggetto del derby d’Italia. Cercato dall’Inter e sponsorizzato da Conte, il terzino sinistro è finito anche nel mirino dei bianconeri che vogliono tentare di prenderlo per la prossima stagione. Lo rivela ‘Tuttosport’, secondo cui sarebbe l’alter ego perfetto per dar respiro ad Alex Sandro. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto per una valutazione globale di 25 milioni di euro.

