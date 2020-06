Conte riparte all’attacco: ritorno di fiamma per Dzeko

Conte riparte all’attacco: ritorno di fiamma per Dzeko

Dopo Cavani, Belotti, Aubameyang e Morata, l’Inter sembra volerci riprovare anche per Edin Dzeko della Roma, il preferito di Conte dall’anno scorso. Sfumato a causa della resistenze dei giallorossi, ora le cose potrebbero cambiare visto il clima rovente nella Capitale. Lo rivela ‘Tuttosport’, che rilancia le ambizioni del tecnico e del centravanti per far coppia con Lukaku, punto fermo di un attacco che in estate dovrebbe subire una nuova trasformazione con innesti mirati.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro