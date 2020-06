Calciomercato, è UFFICIALE | Rinnovo e addio Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul prolungamento ufficiale del contratto di Dries Mertens col Napoli di Aurelio De Laurentiis

La notizia nell’aria da qualche settimana, adesso è ufficiale: Dries Mertens ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al giugno 2022. “Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!”, il breve messaggio Twitter del patron azzurro De Laurentiis. L’attaccante belga, che con il gol di sabato al ‘San Paolo’ è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli, è stato per lungo tempo un obiettivo concreto dell’Inter. Beppe Marotta e Antonio Conte lo avrebbero voluto per rimpiazzare Alexis Sanchez, il quale ora invece può strappare la conferma per un’altra stagione, a patto naturalmente che il Manchester United accetti di accollarsi nuovamente larga parte del suo ricchissimo ingaggio. La trattativa tra la dirigenza interista e i ‘Red Devils’ è cominciata.

