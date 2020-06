Inter, Mazzola: “Un errore cedere Lautaro” | Poi retroscena su CR7

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Sandro Mazzola a proposito di Lautaro Martinez e Cristiano Ronaldo

“Penso che alla fine Lautaro Martinez resterà all’Inter“. Lo ha detto Sandro Mazzola ai microfoni di ‘Sport-Lab.it’. “Se Suning lo dovesse invece cedere – ha aggiunto l’ex ‘Bandiera’ nonché dirigente del club nerazzurro – significherebbe che ha bisogno di soldi e questo sarebbe un errore madornale”. A sorpresa Mazzola ‘scommette’ poi sulla vittoria dello Scudetto da parte della squadra di Conte, nonostante il ritardo di 9 punti (con una gara in meno) dalla testa della classifica: “Penso sia meglio essere in ritardo di qualche punto che non proprio là davanti. Avrà meno pressioni e meno pensieri per la testa”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Divergenze Conte-società

Calciomercato Inter, Mazzola: “Cristiano Ronaldo non mi ha risposto…”

In conclusione Mazzola ha svelato che, da dirigente interista, voleva portare Cristiano Ronaldo a Milano. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter: “Ero andato a vedere un giocatore del Portogallo ma poi ho visto lui. Prima della gara dei lusitani c’era la sfida delle riserve. Io vedo Cristiano Ronaldo, che all’epoca era giovanissimo, e rimasti folgorato. Dissi a un agente che stava lì se ci potevo parlare e riuscii a parlarci. A fine gara ci presentiamo, lui mi saluta e gli dico: ‘Senti, verresti a Milano a giocare?’. Lui mi fa: ‘Non lo so, vediamo’. Il giorno dopo l’ho richiamato, ma non mi ha risposto…”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: assalto a Skriniar | Scambio alla pari

Inter, Esposito nell’agenzia di Pastorello | Le ultime di InterLive