Sorpresa Sanchez: Conte vuole tenerlo, si punta il rinnovo del prestito

A sorpresa, Alexis Sanchez potrebbe rimanere a Milano. Antonio Conte starebbe spingendo per il rinnovo del prestito per la prossima stagione. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Conte avrebbe chiesto alla dirigenza di tenerlo dopo l’ottima ripresa in seguito al grave infortunio patito ad ottobre. Sotto contratto fino al 2022 con lo United, percepisce 12 milioni a stagione di cui 5 versati dai nerazzurri.

