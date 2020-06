DIRETTA Inter-Sampdoria: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Il recupero della 25esima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Sampdoria allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita la Sampdoria nell’ultimo match di recupero della venticinquesima giornata del campionato di Serie A, non disputato lo scorso febbraio a causa dell’emergenza coronavirus. Da un lato i nerazzurri di Conte sono chiamati a centrare un successo per riavvicinarsi alla coppia di testa formata da Juventus e Lazio, per provare a rientrare nella corsa scudetto. Dall’altro i blucerchiati di Ranieri, hanno bisogno di un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione. All’andata i meneghini si imposero 3-1. Interlive.it vi offre il match di San Siro in tempo reale.