Conferme su Todibo: testa a testa con il Napoli

Conferme su Todibo: testa a testa con il Napoli

Jean-Clair Todibo continua ad essere un nome spendibile per l’Inter in ottica entrata. Il difensore di proprietà del Barcellona, attualmente in prestito allo Schalke 04, farà ritorno in Spagna per essere messo nuovamente sul mercato. Classe 1999, secondo il ‘Mundo Deportivo’ piace anche al Napoli per una possibile sostituzione di Koulibaly a fine stagione. L’Inter chiederebbe un nuovo prestito ai blaugrana, mentre il Napoli, se realmente avrà successo la cessione del senegalese, potrebbe offrire facilmente i 25 milioni di euro necessari per l’acquisizione del suo cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro