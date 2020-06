Calciomercato Inter, nuovo esterno per Conte | Scambio in Premier

L’Inter è alla ricerca di nuovi titolari sulle fasce, in particolare a destra dove oltre al gioiello Hakimi torna di moda un altro esterno

Uno dei settori in cui l’Inter ha più urgenza di inserire nuovi calciatori di valore è quello legato alle fasce, fondamentali nel gioco di Antonio Conte. A sinistra il padrone del momento sembra essere Ashley Young, ex Manchester United, arrivato a Milano a gennaio ed inseritosi al meglio negli schemi dell’ex tecnico salentino. Molta più incertezza c’è a destra, soprattutto per il futuro, nonostante la stagione comunque rassicurante di Antonio Candreva. Marotta e soci vorrebbero infatti potenziare quella zona di campo alzando la cifra tecnica ed abbassando l’età. In questo senso il ‘sogno’ per la corsia di destra resta Hakimi del Borussia Dortmund che però dovrebbe fare ritorno al Real Madrid. Si tratta quindi di un’ipotesi molto complicata. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinforzo in fascia: scambio per Bellerin

Viste le difficoltà di arrivare ad Hakimi ecco che l’Inter potrebbe tornare forte di Hector Bellerin, terzino destro dell’Arsenal spesso soggetto a problemi fisici. Per convincere i ‘Gunners’ a cedere lo spagnolo i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 5 milioni più Vecino, valutato sui 17.

L’uruguayano come scrivono in Inghilterra, non dispiace ai londinesi, che però lo valutano di meno rispetto all’Inter e vorrebbero una parte cash superiore. Qualora l’Inter dovesse alzare la posta l’affare potrebbe anche concretizzarsi.

