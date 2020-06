Sanchez e Moses possono dire addio: Conte nei guai, ecco perché

Sanchez e Moses possono dire addio: Conte nei guai, ecco perché

Conte e l’Inter potrebbero trovarsi nei guai in vista dei prossimi impegni. Come riportano i media sportivi, la situazione di Moses e Sanchez potrebbe complicare i piani nerazzurri per il finale di stagione. Entrambi in prestito, potrebbero rientrare nei rispettivi club d’origine dal 1 luglio, ossia al termine del prestito stesso che scadrà il 30 giugno. Nonostante la volontà dei due giocatori di rimanere, l’Inter avrebbe dei problemi Manchester United e Chelsea che spingerebbero per il loro rientro alla base. Le motivazioni sono economiche: lo United non vorrebbe pagare parte dello stipendio per altri due mesi senza averlo a disposizione, mentre per Moses il Chelsea punta direttamente già al riscatto. Marotta è al lavoro per risolvere la situazione quanto prima.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro