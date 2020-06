Vecchio nome per la mediana: torna in auge William Carvalho

Come evidenziato da Conte nelle ultimissime interviste post ripresa, i nerazzurri lamentano una coperta un po’ troppo corta in mediana in virtù degli infortuni di Sensi, Vecino e Brozovic. Per questo la dirigenza sta cercando di trovare degli immediati innesti che possono fare al caso dell’Inter. Uno dei nomi individuati è una vecchia conoscenza di mercato dei nerazzurri, ossia quel William Carvalho del Real Betis spesso accostato ai nerazzurri in passato. Secondo ‘Marca’, il mediano portoghese potrebbe essere un possibile rinforzo sul mercato valutato circa 16 milioni di euro. Su di lui ci sono anche Leicester e Monaco.

