Serie A | Designato l’arbitro di Inter-Brescia

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida Inter-Brescia valevole per la 29esima giornata di campionato

Sono stati designati gli arbitri delle gare di domani valevoli per la 29esima giornata di Serie A. La sfida Inter-Brescia, in programma al ‘Meazza’ a partire delle 19.30, è stata affidata a Gianluca Manganiello. Assistenti Santoro e Baccini, quarto uomo Abbattista, addetti al Var Mazzoleni e Di Iorio. Quest’anno il 38enne fischietto della sezione di Pinerolo ha già diretto i nerazzurri nel match casalingo contro il Cagliari terminato 1-1 e con l’espulsione di Lautaro Martinez (dopo una protesta feroce del numero 10 interista) costata poi all’argentino una squalifica di tre turni. Nel complesso tre i precedenti con l’Inter: un pareggio e due ko. Tredici, invece, quello con le ‘Rondinelle’: sei vittorie, due pareggi e 5 sconfitte, di cui tre nella stagione in corso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Hakimi sbarcato a Milano | Niente clausola