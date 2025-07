Telefonata tra Inter e Manchester United: affare chiuso subito

Nerazzurri pronti a disfarsi del proprio esubero sul mercato di SuperLig e Premier, occasione per i ‘Red Devils’ ma è tutto già stabilito

Potrebbe non essere ancora un mercato da dieci, me all’Inter vengono senz’altro premiati l’impegno e le promesse mantenute in merito alla volontà di ritoccare l’organico per la prossima stagione.

Il tecnico Cristian Chivu può infatti già vantare di innesti giovani e di qualità, proprio come aveva chiesto e ribadito Oaktree un anno fa. A Petar Sucic e Luis Henrique si aggiunge Ange-Yoan Bonny nell’attesa di accogliere Giovanni Leoni in difesa, ma non si parla soltanto di entrate mirate.

La dirigenza nerazzurra è infatti alle prese con un’uscita che sta facendo discutere da almeno un paio di settimane e non si tratta di quella relativa ad Hakan Calhanoglu, obiettivo principale del Galatasaray.

Trattasi piuttosto di Mehdi Taremi, centravanti iraniano dalla grande esperienza europea ma con un trascorso annuale in nerazzurro piuttosto ambiguo, sottotono, per molti deludente.

Nessun interesse dello United per Taremi, l’Inter guarda avanti

Taremi era già dato sul piede della partenza sin dalle fasi conclusive della stagione appena conclusa, ma la mancata partecipazione al Mondiale per Club con il resto del gruppo nerazzurro ha accresciuto sensibilmente le possibilità di addio.

Rimasto bloccato in Iran a causa dello scoppio del conflitto con lo Stato Israeliano e mancata la preziosa occasione di riscatto nello scenario statunitense, all’ex Porto non resta soltanto che capire quale potrebbe esser la sua nuova destinazione.

Il suo entourage lavora assiduamente a stretto contatto con Marotta e Ausilio, i quali avrebbero evidenziato particolari manifestazioni d’interesse dal campionato turco di SuperLig e da quello inglese di Premier.

Secondo quanto rilevato da ‘calciomercato.it’, Taremi sarebbe stato proposto persino al Manchester United, squadra bisognosa di una profonda rivoluzione in tutti i reparti dopo l’ennesima annata da cestinare. La risposta dei ‘Red Devils’, tuttavia, sarebbe stata negativa: l’iraniano non interessa e il suo ingaggio non verrà preso in considerazione.