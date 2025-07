Addio Inter, il pupillo di Inzaghi raggiunge Mourinho in Turchia

Inzaghi lo avrebbe voluto all’Inter. Ora a prenderlo potrebbe essere il Fenerbahce di Mourinho

L’esperienza di Simone Inzaghi all’Inter è stata contraddistinta anche da annate molto simili sul mercato con i vari nuovi acquisti arrivati a parametro zero oppure preceduti da cessioni anche importanti.

L’ex allenatore nerazzurro avrebbe certamente voluto che la dirigenza intervenisse per rinforzare la squadra nella scorsa sessione di gennaio in vista di una seconda parte di stagione contraddistinta da tanti (troppi) impegni ravvicinati. Di occasioni sul mercato ce ne erano ma l’Inter è rimasta con lo stesso organico che ha iniziato la stagione ad eccezione di Nicola Zalewski, arrivato dalla Roma dopo la cessione di Buchanan al Villarreal.

Tra i nomi accostati ai nerazzurri c’è stato anche quello di Marco Asensio, uno degli esuberi del PSG insieme a Kolo Muani e a Milan Skriniar, quest’ultimo preso in prestito dal Fenerbahce. Stessa formula con cui Asensio si è trasferito all’Aston Villa. Tredici le presenze con 3 gol per l’attaccante spagnolo con i Villans che non l’hanno riscattato, stessa decisione presa per Marcus Rashford. Asensio è tornato al PSG ma la sua permanenza a Parigi dovrebbe essere solo temporanea.

Cessione inevitabile per Asensio, lo vuole Mourinho

Smentito il presunto interessamento del Milan, accreditato dall’Equipe come uno dei club disposti a prendere l’attaccante, il futuro dell’attaccante iberico potrebbe essere in Turchia al Fenerbahce di José Mourinho. Il club di Istanbul sta trattando con il PSG per un possibile doppio acquisto. Oltre ad Asensio, il Fener vorrebbe confermare anche Skriniar e acquistarlo a titolo definitivo per 10 milioni di euro dopo i sei mesi di prestito.

Prestito che è invece la formula richiesta per Asensio con il club turco disposto a farsi carico dell’intero ingaggio percepito dall’attaccante. Il PSG, al momento, non ha mostrato molta apertura alla richiesta del Fenerbahce. Come per Kolo Muani, i campioni d’Europa in carica puntano a una cessione a titolo definitivo per liberarsi di quei giocatori che non rientrano nelle scelte di Luis Enrique. Non a caso sia Asensio che Skriniar non sono stati aggregati alla squadra che sta disputando il Mondiale per Club mentre per Kolo Muani è stato prolungato il prestito alla Juve.

Senza Dzeko, tornato in Serie A alla Fiorentina, Mourinho punta a un attacco di grande qualità per dare l’assalto al Galatasaray e tornare a vincere il campionato a oltre dieci anni di distanza dall’ultimo titolo conquistato dal Fener nella stagione 2013-14. Oltre a quello di Asensio, il club turco sta trattando anche per un altro prestito, quello dell’attaccante colombiano Jhon Duran, acquistato lo scorso gennaio dall’Al Nassr di Stefano Pioli per 74 milioni di euro proprio dall’Aston Villa. La trattativa sta proseguendo da giorni. C’è la volontà del giocatore a trasferirsi in Turchia. Manca, invece, l’accordo tra i due club sul pagamento dell’ingaggio.