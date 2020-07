Il noto procuratore Ramadani è in Italia per Jovic ma non solo. Potrebbe proporre ai nerazzurri una vecchia conoscenza della Serie A

Luka Jovic è sempre l’obiettivo numero uno in casa Milan. Proprio i cugini rossoneri potrebbero fornire un ‘assist’ involontario all’Inter di Conte sul fronte mercato. L’agente del centravanti serbo, Fali Ramadani è infatti in Italia per discutere proprio del futuro del ragazzo con i rossoneri, ma potrebbe soffermarsi anche su altri affari. Il potente procuratore infatti potrebbe anche parlare con lo stesso club di Suning per quanto concerne il rinnovo contrattuale di Samir Handanovic. L’estremo difensore sloveno potrebbe concludere la sua carriera in nerazzurra ma dovrà prima prolungare l’attuale accordo in scadenza 2021. Per tutte le altre news sul calciomercato dell’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, non solo Handanovic: idea Nastasic

Handanovic potrebbe non essere l’unico punto in agenda con l’Inter per Ramadani. Il procuratore potrebbe infatti anche offrire un suo giocatore, nello specifico l’ex Fiorentina Nastasic ora allo Schalke 04.

In Germania danno la compagine di Gelsenkirchen in cattive acque dal punto di vista finanziario e quindi bisognosa di fare cassa. Nastasic dal canto suo dal punto di vista tecnico potrebbe essere perfetto da integrare nelle retroguardia a tre considerando anche il fatto che è mancino. Possibile operazione in prestito con diritto di riscatto.

