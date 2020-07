Retroscena Juwara: i nerazzurri lo scartarono ad un provino

Retroscena Juwara: i nerazzurri lo scartarono ad un provino

Retroscena Juwara in casa Inter. Dopo la rete che ha permesso al Bologna di pareggiare, il giovane attaccante del Gambia è stato scartato diverse volte dai nerazzurri agli inizi della sua carriera. Lo ha rivelato la ‘Gazzetta dello Sport’, riferendo che anche la Juventus gli ha detto di no diverse volte. Il giocatore, classe 2001, si è preso una bella rivincita alla sua quinta presenza in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro