Accostato anche timidamente all’Inter, Paul Pogba potrebbe cambiare aria al termine della stagione. Dalla Spagna pronta offerta e data

È stata una stagione fin qui molto complicata per Paul Pogba che tra infortuni e prestazioni sottotono ha visto per giunta anche calare sensibilmente il proprio valore di mercato. Il forte centrocampista francese potrebbe infatti lasciare al termine del campionato il Manchester United, qualora arrivasse la giusta proposta. Il campione del Mondo in questo senso è stato accostato anche alla Serie A con Juventus e Inter avvicinate al suo profilo. Pogba però piace soprattutto in Spagna dove il Real Madrid non ha mai smesso di tenerlo d’occhio. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Pogba verso la Spagna: spunta la data per il Real Madrid

Paul Pogba è quindi alle prese con il finale di stagione con il Manchester United, poi tirerà le somme e farà la sua scelta per il futuro, con il Real Madrid pronto a tornare alla carica. Secondo quanto sottolineato da ‘Diario Gol’ la dirigenza spagnola si sta già muovendo per accontentare una richiesta di Zidane, il 26 luglio, data in cui finirà la Premier.