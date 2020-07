Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del presidente del Barcellona Bartomeu a proposito dell’affare Lautaro Martinez

Il Barcellona non ha intenzione di mollare la presa su Lautaro Martinez. All’emittente radiofonica ‘Rac 1’, il presidente dei blaugrana Bartomeu fa capire che l’operazione ha possibilità di andare in porto oltre oggi, giorno in cui scade la clausola da 111 milioni di euro: “Vero, il termine ultimo per pagare la clausola di Lautaro è oggi, però non abbiamo una scadenza per i negoziati. Ora siamo concentrati totalmente a finire la stagione, poi penseremo al mercato”. Ieri Marotta ha nuovamente blindato l’argentino, invitandolo però a ritrovare serenità.

