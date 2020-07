Calciomercato Inter, sogno Conte | Colpo ‘alla Lukaku’

Caccia ad un nuovo centrocampista per l’Inter che vuole regalare a Conte un mediano di rottura in grado di fare forza ed esperienza al reparto. Occhi in Premier

Tra campo e mercato, continua il lavoro incessante della dirigenza dell’Inter che pensa con enorme decisione soprattutto a quanto accadrà al termine della stagione. Antonio Conte dovrà giocoforza dare una scossa alla squadra reduce da un periodo non troppo esaltante. Intanto Marotta continua a monitorare la situazione in sede di mercato provando ad accontentare proprio le richieste del tecnico salentino che in vista della prossima annata punta dritto ad un nuovo centrocampista muscolare per dare forza e dinamismo alla mediana.

Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto in mediana | Scambio col Napoli

Calciomercato Inter, forza in mediana: idea Kante alla ‘Lukaku’

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile ritorno di fiamma dell’Inter per Kessie del Milan ma il mediano rossonero non è l’unico nella lista nerazzurra. Marotta potrebbe infatti bussare in casa Chelsea per tentare di arrivare a Kante, forte centrocampista francese pupillo di Conte già allenato all’epoca della sua esperienza londinese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Pogba | Data e cifre

L’Inter potrebbe fare un tentativo in stile ‘Lukaku’ mettendo sul piatto 45/50 milioni di euro più bonus personali e di squadra per arrivare a 70 milioni. Il francese non è incedibile anche se sarebbe necessario un ingaggio da top player sui 10 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rivoluzione Conte | Nel mirino anche i big