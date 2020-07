Ritorno di fiamma per Zaniolo: nerazzurri pronti al sacrificio economico

Ritorno di fiamma per Zaniolo: nerazzurri pronti al sacrificio economico

Il ‘Corriere della Sera’ non ci va leggero: l‘Inter sta pensando di fare un sacrificio economico per riportare Zaniolo a Milano. Il classe ’99 è valutato 80 milioni dalla Roma, una cifra davvero importante che rappresenterebbe un investimento sicuro per qualsiasi squadra abbia intenzione di puntare su di lui. L’Inter e la Roma hanno un accordo per cui ai nerazzurri spetterebbe il 20% su una futura rivendita, dunque nel caso dovesse tornare a Milano parte della somma spesa rientrerebbe nei conti nerazzurri. Tuttavia resta davvero difficile ipotizzare uno reale scenario poiché la Roma non ha nessuna intenzione di vendere il giovane trequartista.

