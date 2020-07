Le ultime news Inter si soffermano su Sebastiano Esposito e il suo passaggio ufficiale alla agenzia dell’agente Federico Pastorello

E’ ufficiale la notizia data da Interlive.it lo scorso 9 giugno: Sebastiano Esposito lascia Augusto Carpeggiani passando all’agenzia di Federico Pastorello. “Benvenuto nella famiglia P&P Sport Management”, il messaggio con cui proprio l’agente ufficializza il legame con il classe 2002. Essendo in eccellenti rapporti con l’Inter, presto Pastorello riuscirà senz’altro a trovare un accordo coi nerazzurri per il rinnovo del contratto dell’attaccante fino al giugno 2025. Nel prossimo calciomercato, però, il ragazzo di Castellammare di Stabia lascerà sicuramente Appiano Gentile per andare a giocare altrove in prestito. Si parla in particolare di Parma e Verona, società ‘amiche’ di quella targata Suning.

LEGGI ANCHE >>> UFFICIALE Europa League | Inter-Getafe: ecco data, orario e stadio