Skriniar sul mercato: Marotta pronto ad accettare le offerte

Skriniar sul mercato: Marotta pronto ad accettare le offerte

Dopo le voci su Conte, l’Inter pensa anche alle possibili conseguenze in ottica mercato. Oltre al tecnico potrebbe saltare anche Skriniar, tutt’altro che irreprensibile contro il Verona e spesso in difficoltà in questa stagione. Come per Godin, anche per lo slovacco le problematiche della difesa a 3 hanno influito sul rendimento stagionale, decisamente non ai suoi livelli rispetto ai primi due anni con Spalletti. Per questo potrebbe essere venduto al miglior offerente: il City rimane in vantaggio ma potrebbe chiedere uno sconto sulla valutazione di 70 milioni di euro precedentemente fatta dal clan nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro