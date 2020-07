Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Maxi-affare col Cagliari

La dirigenza dell’Inter è al lavoro sulle questioni in sospeso. Tra queste anche il destino di Nainggolan: possibili affari col Cagliari

Il mercato dell’Inter continua ad essere in totale fermento tra entrate ed uscite. La dirigenza nerazzurra lavora infatti anche sulle questioni in sospeso che riguardano i calciatori in prestito ancora a caccia di una sistemazione definitiva. Su tutti c’è da stabilire il futuro di Radja Nainggolan, centrocampista belga in forza ora a titolo temporaneo al Cagliari che in Sardegna si sta rilanciando sui livelli di un tempo. Proprio l’ex romanista sarà il punto focale delle prossime discussioni tra Inter e rossoblù che tengono però in piedi anche altri discorsi di mercato. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, super affare col Cagliari: da Nainggolan a Cragno

Secondo quanto sottolineato da ‘La Nuova Sardegna’ non c’è solo il nome di Radja Nainggolan nei discorsi di mercato tra Inter e Cagliari che si fanno sempre più vivi. Sono infatti ben due i profili che Marotta e soci continuano a tenere d’occhio per il futuro: Alessio Cragno e Nahitan Nandez.

Si tratta di due calciatori di talento su cui il club milanese resta ancora vigile e che potrebbe magari finire in una maxi-operazione sull’asse Milano-Cagliari con anche Nainggolan coinvolto. Cragno per età, talento ed esperienza potrebbe essere inoltre l’erede perfetto di Samir Handanovic.

