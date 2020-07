Le ultime news Inter mettono in evidenza l’avversaria dell’Inter in Europa League in caso di approdo ai quarti di finale

E’ terminato il sorteggio della final eight di Europa League. Nei quarti, in caso di successo contro il Getafe, l’Inter di Conte affronterebbe la vincente di Rangers-Bayer Leverkusen. Molto probabilmente i tedeschi, vista la vittoria per 3-1 in Scozia nella gara d’andata. L’incrocio con la Roma potrebbe avvenire solo in finale.

Ecco tutti gli accoppiamenti:

Shakhtar o Wolfsburg vs Eintracht o Basilea

LASK o Manchester United vs Basaksehir o Copenaghen

Inter o Getafe vs Rangers o Bayer Leverkusen

Olympiacos o Wolverhampton vs Siviglia o Roma



Eventuali Semifinali:

Vncenti Olympiacos o Wolverhampton vs Siviglia o Roma / LASK o Manchester United vs Basaksehir o Copenaghen

Vincenti Shakhtar o Wolfsburg vs Eintracht o Basilea / Inter o Getafe vs Rangers o Bayer Leverkusen

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI