Calciomercato Inter, Sensi la chiave a centrocampo | Scambio in Serie A

L’Inter pensa anche a rinforzare il centrocampo e l’intuizione giusta potrebbe arrivare direttamente dalla Roma. Idea Veretout

Le ultime uscite dell’Inter hanno messo in evidenza tutti i limiti della rosa di Antonio Conte. Problemi soprattutto in mediana dove le alternative, complici anche gli infortuni, sono davvero ridotte. Proprio in questa zona di campo Marotta potrebbe intervenire in modo massiccio nel prossimo mercato estivo, al termine dell’attuale stagione. L’Inter infatti punta a soddisfare le richieste del tecnico salentino che reclama giocatori di qualità ed esperienza per la zona nevralgica del campo. L’ultima idea in questo senso arriverebbe direttamente dalla Roma. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, maxi multa per Brozovic | Futuro in bilico: ecco l’erede

Calciomercato Inter, caccia a centrocampo: idea di scambio per Veretout

La giusta intuizione per il centrocampo di Conte potrebbe essere rappresentata dal francese Jordan Veretout, centrocampista di qualità e quantità che potrebbe lasciare la Roma in quanto ambisce a giocare Champions. La società giallorossa dal canto suo ha anche bisogno di fare plusvalenze da mettere a bilancio e potrebbe accontentare le richieste del ragazzo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, occasione Bale: la possibile offerta

Veretout potrebbe essere nel caso offerto all’Inter e stuzzicherebbe anche le fantasie di Conte per la sua duttilità tattica oltre che per un’ottima fisicità. Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘AsRomaLive.it’ Marotta e soci potrebbero mettere sul piatto anche il cartellino di Stefano Sensi in un affare da 35 milioni di euro alla pari.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma: maxi-affare col Cagliari