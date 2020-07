Le ultime news Serie A mettono in risalto il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida Spal-Inter valevole per la 33esima giornata di campionato

Sono stati designati gli arbitri delle due partite di domani valevoli per la 33esima giornata di Serie A. Torino-Genoa è stata affidata a Rocchi, mentre Spal-Inter a Guia. Assistenti del direttore di gara della sezione di Olbia saranno Alassio e Gori, il quarto uomo Abbattista, gli addetti al Var Doveri e Di Iorio. Guia ha un solo precedente coi nerazzurri, la partita col Benevento della scorsa stagione valida per gli ottavi di Coppa Italia e vinta 6-2 dall’allora squadra di Spalletti. Otti, invece, quelli con gli estensi: due con sconfitte al seguito nell’annata in corso contro Lazio e Roma. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Spal-Inter, Conte: “Decisiva la nostra voglia”. Poi annuncio su Barella e Lukaku