“Dobbiamo giocare con lo stesso entusiasmo e la voglia che stiamo mettendo nelle ultime partite”. Così Antonio Conte alla vigilia della gara contro la Spal, ultima in classifica con un piede e mezzo in cadetteria, valevole per la 33esima giornata di Serie A. L’Inter sarà obbligata a vincere per riprendersi il secondo posto: “Affrontiamo una squadra che ha una classifica deficitaria e che avrà grandi stimoli contro una squadra come la nostra – le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di ‘InterTv’ – Per questo bisognerà far attenzione, sicuramente conterà la nostra voglia e il nostro entusiasmo per vincere”.

Spal-Inter, ‘allarme’ Lukaku | Conte: “Speriamo di averlo quanto prima…”

Il tecnico ha poi confermato che anche al ‘Paolo Mazza’ mancheranno Barella e Lukaku, oltre naturalmente a Vecino e Sensi: “Nicolò ha iniziato a incrementare il lavoro col pallone e speriamo di averlo domenica sera con la Roma, Romelu sta smaltendo questa contrattura e anche lui speriamo di averlo quanto prima. Per quanto riguarda invece Sensi e Vecino: il primo sta proseguendo le cure, mentre sul secondo non posso ancora dare informazioni certe”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

In chiusura Conte ha speso parole di elogio per l’allenatore degli estensi Gigi Di Biagio, per quattro anni in nerazzurro quando era calciatore: “Allenava l’Under 21 quando io guidavo la Nazionale maggiore. E’ preparato e serio, sa quello che vuole. Ha preso in mano la situazione delicata della Spal, ma queste sono esperienze che anch’io ho fatto e che contano molto in questo lavoro”.

