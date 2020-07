Inter-Fiorentina, designato l’arbitro Giacomelli

Inter-Fiorentina, per la sfida del Meazza è stato designato l’arbitro Giacomelli alla sua nona volta con i nerazzurri. Una sola sconfitta ma anche quattro pareggi l’ultimo a nel girone di ritorno

INTER-FIORENTINA GIACOMELLI/ Domani sera allo stadio Giuseppe Meazza si affronteranno Inter e Fiorentina. Se la squadra milanese, dopo la matematica qualificazione alla prossima Champions League, ha l’obiettivo di mantenere il secondo posto per una questione che sta in bilico tra l’economico e il prestigioso, per i viola le motivazioni sono poche visto che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Per questa sfida è stato designato l’arbitro Piero Giacomelli, della sezione di Trieste, che sarà coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Villa. Il quarto uomo sarà Doveri, mentre gli addetti alla sala VAR saranno Banti e l’assistente Schenone. Per il direttore di gara sarà la nona volta con i nerazzurri, i precedenti indicano uno score di 3 vittorie 4 pareggi una sola sconfitta.

Sono invece ben 17 i precedenti con la Fiorentina e il bilancio è di sei vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Da notare che in questa stagione è la terza volta che il fischietto incontra il club meneghino, i precedenti furono entrambi in trasferta con il Sassuolo vittoria per 4-3 mentre a Lecce terminò con un pareggio 1-1.